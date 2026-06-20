Bartın'da sahile parçalanmış haldeki İHA vurdu

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Çakraz Sahili'nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki insansız hava aracını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı.

5 GÜN İÇİNDE BULUNAN İKİNCİ İHA

Menşei tespit edilemeyen İHA, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderileceği bildirilen İHA'nın 5 gün önce Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda bulunan İHA ile aynı olduğu öğrenildi.