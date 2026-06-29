Başakşehir, Onur Ergün'ün sözleşmesini uzattı
Başakşehir Kulübü, 2023-2024 sezonu başında takıma katılan tecrübeli futbolcu Onur Ergün'ün sözleşmesini uzattı.
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Başakşehir'de 33 yaşındaki ön libero Onur Ergün ile yeni sözleşme imzalandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Ergün'ün sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkati çeken Onur Ergün'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
75 MAÇA ÇIKTI
Onur Ergün, 2023-2024 sezonu başında transfer olduğu Başakşehir ile tüm kulvarlarda 75 maça çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)