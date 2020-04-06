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Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 bin adet kaçak maske ele geçirilirken, iş yeri mühürlendi.

DHA |
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Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

100 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Başakşehir'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir işyerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 100 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında da "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Başakşehir'de 100 bin kaçak maske ele geçirildi

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