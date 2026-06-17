Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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Temsilcimiz Başakşehir’in, Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde turuncu-lacivertliler, 1. eleme turunda Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya takımı Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin tur atlayanıyla karşılaşacak.
İLK MAÇ BAŞAKŞEHİR'DE
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, ilk maçını 23 Temmuz’da iç sahada, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz’da deplasmanda oynayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi