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Başkan Mevlüt Uysal, engelliler ile yemekte buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli vatandaşlarla yemekte buluştu. "Büyükşehir olarak, engellilerle yakın diyalog içerisindeyiz" dedi.

DHA | 03.12.2018 - 16:16..
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Avcılar Denizköşkler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'un yanı sıra birçok engelli sporcu ve müzisyen katıldı.

"ENGELLİLER GÜNÜ ÇALIŞMALARIMIZ İÇİN HATIRLATMA VESİLESİ"

Burada konuşan Başkan Mevlüt Uysal, "Dünya Engelliler Günü, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak adına bir hatırlatma yapar. O hatırlatma bize engellilerin önündeki engelleri kaldırmak adına biraz daha fazla gayret etme biraz daha fazla çalışma adına vesile olur. Biz büyükşehir belediyesi olarak onlarla yakın diyalog içerisindeyiz. Onların birebir eğitimi, kişisel gelişimi ile alakalı ciddi çalışmalarımız var" dedi.

Başkan Mevlüt Uysal, engelliler ile yemekte buluştu

"KENDİ İÇLERİNDEN ÇIKARDIKLARI MÜZİSYENLERLE BURADA EĞLENİYORLAR"

Engellilere yönelik kampları olduğunu belirten Mevlüt Uysal, "12 ay sürecek şekilde çalışmalarımız var. Burada da bugün hep beraber toplandılar ve hem kendi içerisinde çıkardıkları müzisyenler ve farklı dalda alanlarda yetenekli arkadaşlar bugün burada eğleniyorlar. Kendileri adına da kendilerini hatırlama ve o engelleri kaldırma adına umut olarak değerlendiriyorlar. İnşallah biz yöneticiler de bir hatırlatma günü olur bugün” diye konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal, engelliler ile yemekte buluştu

“AMPUTE FUTBOLİ TÜRKİYE’DEN SORULACAK”

Engelli olmadan önce futbol oynarken özellikle engelli vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, “Engelli olacağım hiç aklıma gelmiyordu. Mayına basıp ayağımı kaybettikten sonrasında ayağa kalktığımda beri kalkış o kalkış kendime söz vermiştim, 'engelli kardeşlerimiz adına farkındalık ile alakalı ne yapabiliriz?’ diye. Sonrasındaki süreçte de ampute takımımızda öyle bir ekip olduk ve bende ağabeyleri olarak bu takıma amputeye odaklandım. Avrupa Şampiyonu olduk ve Avrupa’ya bir ders verdik. Dünya’ya da ders verecektik final oynadık orada da talihsiz bir durum oldu penaltı kaçırdım. Olmadı ama belki de Mevla’m bizim çıtamızı yavaş yavaş yükseltiyor. Pes etmedik ve o da bir engel değildir, onu da kaldırdık ortadan. İnşallah 2020’de Avrupa Şampiyonluğu ve 2022’de Dünya Kupası’nı aldığımızda ampute futbol, Dünya’da Türkiye’den sorulacak” açıklamasını yaptı.

Başkan Mevlüt Uysal, engelliler ile yemekte buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü yemeğine katılan birçok vatandaş ile Başkan Mevlüt Uysal programın sonunda tek tek ilgilendi. Engelli vatandaşlar ise müzikten dansa, resim gibi birçok yeteneğini programda sergiledi.

Başkan Mevlüt Uysal, engelliler ile yemekte buluştu

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