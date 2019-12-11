taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7975
Euro
6.4291
Altın
1463.44
Borsa
108011.45
Gram Altın
273.103
Bitcoin
41892.8

Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

2 gün önce Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen teröristin, planladığı eylemleri gerçekleştirmesi halinde 10 bin dolar ödül alacağı belirlendi.

İHA | 11.12.2019 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin, Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere ülkede sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

KENDİSİNE YARDIM EDEN 3 KİŞİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu; Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

10 BİN DOLAR ÖDÜL ALACAKTI

Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sorgusunda, yaklaşık 2 gün önce Türkiye’ye giriş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç’ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2 bin 100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağı öğrenildi.

Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

165
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

108
Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

42
Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

36
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

187
Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

78
Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir