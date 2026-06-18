Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç oynanacak
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 üstünlüğe sahip Fenerbahçe, dördüncü maçı kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.
SERİDE DURUM 2-1
Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.
FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
Beşiktaş ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)