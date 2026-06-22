Batman'da 4 kuryenin midesinden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı

Batman'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, zehir tacirlerinin kullandığı yöntemlerden biri daha deşifre edildi.

Kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde şüphe üzerine kontrol edilen yabancı uyruklu 4 kişinin, uyuşturucu maddeleri vücutlarının içerisinde taşıdığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin dikkatli takibi sonucu ortaya çıkarılan olayda, şüphelilerin midelerinden yüzlerce paket uyuşturucu madde çıkarıldı.

ŞÜPHELİ YOLCULAR NARKOTİK EKİPLERİNİN TAKİBİNE TAKILDI

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kente giriş yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bulunan bazı yolcuların hareketlerinden şüphelenen ekipler, yabancı uyruklu 4 kişi üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontrollerin ardından şüpheliler sağlık kuruluşuna sevk edilerek tıbbi muayeneden geçirildi.

MİDELERİNDE YÜZLERCE KAPSÜL TESPİT EDİLDİ

Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak taşıdığı belirlendi. Doktor gözetiminde sürdürülen işlemler sonucunda toplam 353 parça uyuşturucu kapsülü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında;

113 parça halinde 918 gram eroin,

80 parça halinde 500 gram metamfetamin,

160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar

olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

TEHLİKELİ KAÇAKÇILIK YÖNTEMİ

Uzmanlar, uyuşturucu kuryelerinin kullandığı bu yöntemin hem kaçakçılık faaliyetleri açısından hem de taşıyan kişiler açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Kapsüllerden herhangi birinin mide içerisinde patlaması durumunda ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Güvenlik birimleri ise son dönemde özellikle şehirler arası yolcu taşımacılığı güzergahlarında bu tür yöntemlerle uyuşturucu sevkiyatı yapılmaya çalışıldığını, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade ediyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları ve mahkeme işlemlerinin ardından zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.