Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde, görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

3'Ü AĞIR 7 ASKERİ PERSONEL YARALI

Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.