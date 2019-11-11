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Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

İHA | 11.11.2019 - 00:22..
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Batman Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde, görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Batman'da askeri araç kaza yaptı

3'Ü AĞIR 7 ASKERİ PERSONEL YARALI

Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman'da askeri araç kaza yaptı

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Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman'da askeri araç kaza yaptı

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