Batman'da çayda mahsur kalan piknikçiler botla kurtarıldı
Batman Beşiri'de Garzan Çayı kıyısında su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 3 piknikçi, itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri tarafından botla alınarak güvenli alana götürüldü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Batman'ın Beşiri ilçesinde Garzan Çayı kenarında piknik yapan üç kişi, gece saatlerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.
Piknikçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
BOTLA KURTARILDILAR
Olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
3 piknikçi, itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri tarafından botla alınarak güvenli alana ulaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)