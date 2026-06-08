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Batman'da çayda mahsur kalan piknikçiler botla kurtarıldı

Batman Beşiri'de Garzan Çayı kıyısında su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 3 piknikçi, itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri tarafından botla alınarak güvenli alana götürüldü.

DHA DHA
Batman'da çayda mahsur kalan piknikçiler botla kurtarıldı
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Batman'ın Beşiri ilçesinde Garzan Çayı kenarında piknik yapan üç kişi, gece saatlerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.

Piknikçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

BOTLA KURTARILDILAR

Olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

3 piknikçi, itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri tarafından botla alınarak güvenli alana ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)