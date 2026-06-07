Bayburt’ta yağışlarla dolan Demirözü Barajı eski görünümüne kavuştu

Bereketli yağışlar, kurumaya yüz tutmuş barajlara can suyu oldu.

Yurt genelinden her gün baraj doluluk oranlarına ilişkin müjdeler gelirken, yeni müjde Bayburt’tan geldi.

DOLULUK YAĞIŞLARLA BİRLİKTE YÜKSELDİ

Kuraklık ve sulama faaliyetleri nedeniyle Ekim 2025’te doluluk oranı yüzde 30’un altına kadar gerileyen Demirözü ilçesindeki Demirözü Barajı, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlarla birlikte tamamen doldu.

BARAJ TAMAMEN DOLDU

Yaklaşık 115 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayan barajın tamamen dolması, üreticileri de sevindirdi.

KURAKLIK DÖNEMİNDE OLUŞAN KIYI ŞERİDİ YENİDEN SULARLA KAPLANDI

Geçen yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan alanların yeniden su altında kaldığı barajdaki değişim görüntülendi.

Görüntülerde, kuraklık döneminde oluşan kıyı şeridinin yeniden sularla kaplandığı görüldü.

Bölge için stratejik öneme sahip barajın doluluk oranındaki artışın, tarımsal üretim başta olmak üzere balıkçılık ve turizm faaliyetlerine de olumlu yansıması bekleniyor.