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Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Ramazan ve Kurban bayramları için ülkelerine giden 39 bin Suriyeli, tekrar Türkiye'ye döndü.

İHA | 17.09.2019 - 16:38..
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Ramazan Bayramı için 17-31 Mayıs, Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle ülkesine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşü devam ediyor.

39 BİNİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Bayrama giden Suriyelilerden 39 bini Türkiye’ye döndü. Suriyeliler dönüş için Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’na geliyor. Suriye tarafında işlemleri yapılanlar, randevu günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

SON GÜN 31 ARALIK

Ramazan Bayramı için gidenler 1 Ekim, Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar dönüş yapabilecek.

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

Bayram dönüşü yapan Suriyeli sayısı 39 bin oldu

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