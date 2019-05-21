Bayram için Suriye'ye geçişler sürüyor

Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Yaşlı ve engelli Suriyelilere, ülkelerine geçişte öncelik veriliyor.

İŞLERMLER HIZLI YAPILDIĞI İÇİN İZDİHAM YAŞANMADI

Bu sabah itibarıyla Kilis’ten 2 bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması nedeniyle izdiham yaşanmadı. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda, bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

4 AYRI KONTROL NOKTASINDAN GEÇTİLER

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, Suriyelilerin ülkesine gitmelerine izin veriliyor. 4 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor.

AŞI OLMAYANLARA AŞI YAPILDI

Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra Suriye’ye geçiş başladı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi.









