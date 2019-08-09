taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5091
Euro
6.1736
Altın
1496.22
Borsa
99405.03
Gram Altın
265.987

Bayram için Suriye'ye geçişler tamamlandı

38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak kapılar kapandı.

AA | 09.08.2019 - 20:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

D

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Farklı illerden gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki gümrükten girişlerini tamamladı.

Görevliler tarafından kimlik ve bavulları kontrol edilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınırda bomba arama köpeği "Leydi" ile önlem aldı.

22 TEMMUZ'DAN BU YANA 38 BİN SURİYELİ

Bugün itibarıyla tamamlanan çıkışlar kapsamında, sınır kapısından 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 38 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak ülkelerine gitti.

6 GÜN SONRA DÖNÜŞLER BAŞLIYOR

Suriye'den dönüşlerin ise 15 Ağustos'ta başlayarak, yıl sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

78
'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

399
Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

212
4 parti ABD'den Gülen'in iadesini istedi

4 parti ABD'den Gülen'in iadesini istedi

191
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

65
Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

598
Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir