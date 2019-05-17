taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Bayram öncesi AVM ve havalimanlarına güvenlik denetimi

Ülke genelinde alışveriş merkezlerinde ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ile İzmir'de, havalimanlarındaki güvenlik hizmetleri denetlenecek.

AA | 17.05.2019 - 23:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmeti kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amacıyla 20-31 Mayıs arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve il emniyet müdürlükleri tarafından görev başında uygulamalı eğitim ve denetim yapılması planlandı.

Bayram öncesi AVM ve havalimanlarına güvenlik denetimi

ELEKTRONİK SİSTEMLER VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DENETLENECEK

Eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında, alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığına bakılacak. Ayrıca araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerine yönelik, yerinde uygulamalı eğitim ve denetimler gerçekleştirilecek.

Bayram öncesi AVM ve havalimanlarına güvenlik denetimi

HAVALİMANI GÖREVLİLERİNE ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK

Öte yandan, turizm sezonunun başlaması ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'deki havalimanlarında da aynı çalışma kapsamında, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri tarafından görev başında eğitim ve denetim yapılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
SON DAKİKA 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

SON DAKİKA 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

389
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

224
BDDK Başkanı'ndan döviz açıklaması

BDDK Başkanı'ndan döviz açıklaması

419
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

43
Hurda araçlara teşvikte yeni düzenleme

Hurda araçlara teşvikte yeni düzenleme

176
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

143
2 askerimiz şehit oldu

2 askerimiz şehit oldu

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir