Bayram öncesi AVM ve havalimanlarına güvenlik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmeti kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amacıyla 20-31 Mayıs arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri ve il emniyet müdürlükleri tarafından görev başında uygulamalı eğitim ve denetim yapılması planlandı.

ELEKTRONİK SİSTEMLER VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DENETLENECEK

Eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında, alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığına bakılacak. Ayrıca araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerine yönelik, yerinde uygulamalı eğitim ve denetimler gerçekleştirilecek.

HAVALİMANI GÖREVLİLERİNE ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK

Öte yandan, turizm sezonunun başlaması ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'deki havalimanlarında da aynı çalışma kapsamında, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişleri tarafından görev başında eğitim ve denetim yapılacak.