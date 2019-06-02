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Bayram tatilinin ikinci gününde acı bilanço

Trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar 16 kişi yaşamını yitirdi, 179 kişi yaralandı.

AA | 02.06.2019 - 16:58..
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Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında, 16 kişi öldü, 179 kişi ise yaralandı.

SON 24 SAATTE 6 ÖLÜ

Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. 31 Mayıs Cuma gününden itibaren toplam ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Bayram tatilinin ikinci gününde acı bilanço

TATİL YOLUNDAKİ BAZI KAZALAR

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketi Kars'a doğru yola çıkan Ömer Arduç'un (26) kullandığı 41 ABC 559 plakalı kamyonetin Erzincan-Erzurum kara yolunda bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ikinci gününde acı bilanço

ARAÇ SU KANALINA DEVRİLDİ: 4 YARALI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, İstanbul'dan Çanakkale'ye bayram tatiline giden Recep Yavaş (36) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobilin, Yenice Mahallesi'nde su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA-AKSARAY ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

Bayram tatili için yola çıkan ailenin bulunduğu Etem Acar yönetimindeki 06 TA 907 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedaviye alındı.

YOL KENARINDAKİ MALZEMELERE ÇARPTI: 3 YARALI

İstanbul'dan bayram tatilini geçirmek amacıyla memleketleri Kastamonu'ya giden Nuri Karahasan idaresindeki 10 V 4419 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Beylice mevkisinde yol kenarındaki plastik malzemelere çarptı. Kazada sürücünün eşi Saadet ve kızı Yasemin Karahasan ile torunu Sude İri yaralandı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

 

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