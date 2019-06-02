Bayram tatilinin ikinci gününde acı bilanço

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Malu Dreyer, partinin durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal etti.

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Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün: Sigara

Mayıs ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 22.22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.