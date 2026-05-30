Bayramcılar dönüyor: Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yollar kilitlendi

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki Kocaeli kesiminde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyunca etkisini sürdürdü.

Sürücüler özellikle viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkileri ile Bekirdere Rampası'nda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde de trafik akışı ağırlaşırken, İzmit tünelleri çevresinde yoğunluk dikkat çekti. D-100 kara yolunun İzmit geçişinde ise yer yer araç yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları, ani manevralardan kaçınmaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK

Bayram dönüşü yoğunluğunun en fazla hissedildiği bölgelerden biri de Bolu oldu. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde Gerede gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde araç yoğunluğu devam ediyor.

Bölgede meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ve arızalanan araçlar zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor. D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu kent merkezi çevresinde yoğunluk oluşuyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışının normal seyrettiği bildirildi.

DÜZCE'DE İSTANBUL YÖNÜ ADETA DURDU

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de İstanbul yönüne doğru yoğunluk gözleniyor. Kaynaşlı gişelerinden sonra başlayan araç yoğunluğu, Üçköprü, Beyköy, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde etkisini artırıyor.

D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da araçların yavaş ilerlediği belirtilirken, yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul yönündeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.