Bayram'da Edirne'ye akın: Eski Cami'de Kabe taşı ve örtüsüne büyük ilgi

Bayram tatilini fırsat bilen binlerce kişi Edirne’ye gelirken, Osmanlı döneminin önemli yapılarından biri olan Eski Cami’de yoğunluk yaşandı. Caminin içerisinde muhafaza edilen Kâbe’ye ait kutsal emanetler, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

KÂBE TAŞINA YOĞUN İLGİ

Eski Cami’de bulunan ve Kâbe’nin inşasında kullanıldığı bilinen “Rükn-ü Yemani” taşının Türkiye’deki parçalarından biri, ziyaretçilerin en çok merak ettiği noktalar arasında yer aldı. Mihrap duvarında sergilenen taşın önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Camiye ilk kez gelen birçok ziyaretçi, görevli personelden taşın yeri ve tarihi hakkında bilgi alarak yapının manevi önemini öğrenmeye çalıştı. Özellikle bayram süresince artan ziyaretçi sayısı, camide dikkat çekici bir hareketliliğe neden oldu.

KÂBE ÖRTÜSÜ DE ZİYARETÇİLERİN ODAĞINDA

Eski Cami’de sergilenen bir diğer önemli emanet ise 1988 yılında Türkiye’ye getirilen Kâbe örtüsü oldu. Saf ipekten üretilen örtü, yaklaşık 70 kilogram ağırlığı, 6 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğiyle dikkat çekiyor.

Üzerinde Fatiha Suresi başta olmak üzere çeşitli ayetler ve Allah’ın isimlerinin yer aldığı örtünün “Burka” olarak adlandırılan kapı bölümü de ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Manevi değeri yüksek olan eser, camiyi ziyaret edenlerin en çok fotoğrafladığı alanlardan biri oldu.

ZİYARETÇİLERDEN “MİRAS” VURGUSU

Bayram tatili nedeniyle İstanbul Üsküdar’dan Edirne’ye gelen Yıldıray Çamlıca, tarihi ve kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Çamlıca, özellikle gençlerin bu tür eserleri yerinde görmesi gerektiğini belirterek, Osmanlı mirasının anlaşılmasının ancak sahada mümkün olabileceğini ifade etti.

EDİRNE’DE MANEVİ YOĞUNLUK

Ziyaretçiler, Eski Cami’de bulunan kutsal emanetleri yakından görmenin kendileri için önemli bir manevi deneyim olduğunu dile getirdi. Caminin bayram boyunca hem ibadet hem de ziyaret amacıyla dolup taştığı gözlendi.

Edirne’nin tarihi ve kültürel mirası, bayram tatiliyle birlikte yeniden ön plana çıkarken, Eski Cami’deki kutsal emanetler şehrin en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer aldı.