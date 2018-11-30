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Bayramiçli Mehmet Akif'in hayatı belgesel oluyor

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekimleri süren belgesel ile beyaz perdeye aktarılacak.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 15:34..
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Bayramiçli Mehmet Akif'in hayatı belgesel oluyor

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı belgesel oluyor.

Bayramiçli Mehmet Akif'in hayatı belgesel oluyor

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Yazarın hayatı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekimleri süren belgesel ile beyaz perdeye aktarılacak.

HAYATINA DAİR KESİTLER YANSITILACAK

Akif'in vatansever ve mücadeleci kimliğinin yanı sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair bilgileri içeren belgeselde, Necid çöllerinde yaşadığı günlerden Biga'dan milletvekili seçildiği döneme ve İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Tacettin Dergahı'na yönelik enstantaneler yer alacak.

Bayramiçli Mehmet Akif'in hayatı belgesel oluyor

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