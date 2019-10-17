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Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul bayrampaşa'da iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, sahte 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile 2 bin adet şampuan ele geçirildi.

DHA | 17.10.2019 - 05:40..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa Orta Mahalle İbrahimağa Caddesi ve Yenidoğan Mahallesi Uluyol Caddesi'nde bulunan iki farklı iş merkezinde sahte deterjan üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

TONLARCA SAHTE DETERJAN BULUNDU

Ekipler iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sahte 10 ton çamaşır ve bulaşık deterjanı ile bilinen markaların taklidi olan 2 bin şişe şampuan ve çok sayıda temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında  şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

Bayrampaşa'da 10 tonluk sahte deterjan ele geçirildi

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