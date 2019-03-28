taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5506
Euro
6.2415
Altın
1290.535
Borsa
92120.33
Gram Altın
229.92

BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’dan özür diledi

Britanya Yayın Kuruluşu BBC yalan haber yaptığından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya özür dileklerini sundu.

İHA | 28.03.2019 - 23:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Uluslararası yayın yapan İngiliz haber kuruluşu ‘Britanya Yayın Kuruluşu’ BBC yalan haber yaptığından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür dilediği açıklandı.

BBC avukatları tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür diliyoruz. Mahkeme masrafları ile tazminatı da ödeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

POROŞENKO DAVA AÇMIŞTI

23 Mayıs 2018 tarihinde BBC’ye bağlı “News at Ten” isimli haber programında, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la görüşmek için avukatları aracılığıyla 400 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Poroşenko’nun avukatları, BBC’ye yalan haber yaptıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

557
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil uyarısı

259
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

267
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

137
Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli

Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli

1804
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

99
Müjde Ar: Akbil'le İstanbul'u geziyorum

Müjde Ar: Akbil'le İstanbul'u geziyorum

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir