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BDDK'dan bankalara: Kredileri amacı dışında kullanmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

AA |
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BDDK'dan bankalara: Kredileri amacı dışında kullanmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

"BANKALAR, KREDİLERİ AMACINA UYGUN KULLANMALI"

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

BDDK'dan bankalara: Kredileri amacı dışında kullanmayın

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