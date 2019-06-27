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Bebeğin emziğini çalan köpek

Taksim'de Arap çiftin çocuğuna ait emziği alarak emmeye başlayan köpek, bebeğin ağlamasına neden oldu.

İHA | 27.06.2019 - 08:50..
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Taksim’de hayvanseverler tarafından su ve yemek verilerek beslenen Toni isimli sokak köpeği Arap turist ailenin en küçük çocuğunun emziğini alarak oynamaya başladı.

EMZİĞİNİ GERİ İSTEDİ

Emziğini köpeğe kaptıran küçük Arap çocuk ağlayarak annesinden emziğini almasını istedi. Aile ise emziği ısırarak emen köpeğe müdahalede bulunamayarak köpeği izlemeye başladı.

Küçük çocuğun emziğini kapan yaramaz köpek Toni, emziği ağzında emerek çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bebeğin emziğini çalan köpek VİDEO

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