Bebek cinayetinin şüphelilerinden biri tutuklandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili anne A.D., gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

A.D., kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti.

MEZARLIKTA BEBEK CESEDİ

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde, 7 aylık doğduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu. Ekipler, A.D.'nin yanı sıra olayla ilgili A.C., babası E.C., annesi K.C., kız çocuğunun babaannesi G.D., teyzesi S.Ö. ve kız çocuğunun akrabası S.B.'yi gözaltına aldı.

BİRİ TUTUKLANDI, 6'SI SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden A.C. (18) tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme A.C.'yi tutukladı, 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Tutuklu A.C. yoğun güvenlik önemleri altında cezaevine götürülürken, mezarlıkta bulunan bebeğin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.