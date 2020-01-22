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Bekçilere kimlik sorma yetkisi Meclis'te

AK Parti, bekçilere kimlik sorma yetkisi içeren kanun teklifini TBMM'ye getirdi.

AA & Ensonhaber | 22.01.2020 - 12:37..
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Bekçilere kimlik sorma yetkisi Meclis'te

Sokak ve mahalle bekçilerinin, yolda gördükleri vatandaşları çevirip kimlik sormaları çok tartışılan bir konuydu.

Bu konuda açılan bir davada mahkeme, bekçilerin kimlik soramayacağına karar verse de İçişleri Bakanlığı, bekçilerin yönetmelik gereği kimlik sorma yetkisine sahip olduğunu savunmuştu.

KARIŞIKLIK VARDI

Kimlik sormada hukuki bir karışıklık olduğu açıkça ortadaydı. Çünkü kanunun bekçiye vermediği yetki, kanun altı bir metin olan yönetmelikle tanınıyordu. Bu nedenle de mahkeme; bekçilerin kimlik sorma hakkı yok kararı verdi.

Bekçilere kimlik sorma yetkisi Meclis'te

AK PARTİ KANUN TEKLİFİ VERDİ

Bu karışıklığın önüne geçmek ve bekçilere kimlik sorma yetkisi vermek için AK Parti, harekete geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

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