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Bekmezci, fotoğraflara rağmen FETO ile görüşmedim diyor

FETO'ya en yakın isimlerden biri olan Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları olmasına rağmen görüşmediğini iddia ediyor.

DHA | 21.01.2020 - 15:50..
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İzmir'de polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın sözde üzerinde manevi konum'da bulunan, "Kadim abi" ve "irşatçı" olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci'nin yalanları bir bir ortaya çıkıyor.

Bekmezci, fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi -3

GÖRÜŞMÜYORDUM DEDİ 22 KEZ ABD'YE GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün sözde yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan Sinop eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.

Bekmezci, fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi -2

ÖRGÜT ELEBAŞINA METHİYELER DİZMİŞTİ, KABUL ETMEDİ

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullanan Bekmezci'nin, ilk ifadesinde bunları kabul etmediğini söyledi öğrenildi.

Bekmezci, fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi -1

ABD'YE İŞ İÇİN GİTTİM DEDİ

22 kez gittiği Amerika Birleşik Devletlerine iş' için gittiğini iddia eden Bekmezci, örgüt elebaşı Gülen'i, İzmir'de vaizlik yaptığı dönemden tanıdığını, vaazlarına katıldığını, ancak örgüt bağlantısının bulunmadığı söylediği belirtildi.

Örgütün üst düzey yöneticilerin olan Bekmezci için, Gülen'in geçmiş yıllarda söylediği, "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" ifadeleri emniyet raporlarında yer aldı. Örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmekci'nin bunları da inkar ettiği kaydedildi.

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