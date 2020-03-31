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Belarus'ta koronavirüsten ilk ölüm

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun koronavirüs salgınına karşı ek önlemler almanın gereksiz olduğunu söylediği ülkede, vürs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

DHA |
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Belarus'ta koronavirüsten ilk ölüm

Belarus Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede koronavirüse yakalanan kişi sayısı son üç gün içinde 58 kişi artarak 152 kişiye yükselirken, koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı ise bugün gerçekleşti.

Belarus'ta koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi 75 yaşındaki tiyatro sanatçısı Viktor Daşkeviç oldu. Daşkeviç’in eşi yaptığı açıklamada, Viktor Daşkeviç’in ilk gittiği hastanede kendisine zatürre teşhisi konduğunu ve ilk koronavirüs testinin negatif çıktığını, ancak rahatsızlığının artması üzerine gittiği diğer hastanede yapılan testte sonucun pozitif çıktığını söyledi.

Belarus'ta koronavirüsten ilk ölüm

"SINIRLARI KAPATMA APTALLIK" DEMİŞTİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınının görülmeye başlandığı Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, salgına karşı önlemlerin abartılmaması gerektiğini söylemiş ve salgın nedeniyle sınırların kapatılmasını ‘aptallık’ olarak nitelendirmişti. Lukaşenko, koronavirüse karşı en etkili yöntemlerin, günde 40-50 gram votka içmek ve haftada birkaç kez saunaya girmek olduğunu söylemişti.

Belarus'ta koronavirüsten ilk ölüm

Lukaşenko, bugün yaptığı açıklamada da kendisinin ABD Başkanı Donald Trump’u örnek aldığını ve virüse karşı alınacak sert önlemlerin virüsten daha fazla zarar getirebileceğini düşündüğünü söyledi. Belarus’taki salgının hâlihazırda tepe noktasında olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Lukaşenko, Paskalya Bayramı’na doğru salgının hafiflemesini beklediklerini ifade etti. Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı ve bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelemeyi düşünmediklerini kaydetti.

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