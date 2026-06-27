Belçika, Yeni Zelanda'yı yenerek grubunu lider bitirdi

2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Yeni Zelanda ile Belçika karşı karşıya geldi.

BELÇİKA FARKLI GALİBİYETLE LİDER TAMAMLADI

Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 28. dakikasında Leandro Trossard, Belçika'yı öne geçirdi.

İlk yarı Belçika'nın 1-0 galibiyetiyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Belçika oldu. Trossard, 50. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 66. dakikada De Bruyne, takımını iyice rahatlattı.

84. dakikada Just farkı azaltırken, 86. dakikada oyuna sonradan giren Lukaku topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı.

YENİ ZELANDA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Saelemaekers'in 90+. dakikadaki golü skoru belirledi ve Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Belçika puanını 5’e yükseltti ve G Grubu’nu Mısır'ın önünde gol averajıyla 1. sırada bitirdi.

Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Kırmızı Şeytanlar, son 32 turunda A, E, H, I ya da J gruplarında üçüncü olan ve 'en iyi üçüncüler' arasında yer alan takımlardan biriyle karşılaşacak.

COURTOIS ÜLKESİ ADINA TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois, Yeni Zelanda maçıyla bir rekora da imza attı.

34 yaşındaki kaleci Belçika ile en çok Dünya Kupası maçına çıkan oyuncu ünvanını Enzo Scifo'dan aldı.