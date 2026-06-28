Benfica, Milan Skriniar'ın peşinde

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle gireceği yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirmişti.

Hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertlileri endişelendiren bir haber geçildi.

BENFICA DEVREDE

Portekiz basını, yeni sezonda İsmail Kartal'ın ilk 11'deki bankosu olmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için Benfica'nın devreye girdiğini yazdı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre o futbolcu, Milan Skriniar.

OTAMENDI YERİNE SKRINIAR

A Bola, Record gibi mecralarda çıkan haberlere göre Benfica, Nicolas Otamendi'nin yerine Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile görüşüyor.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcunun transferi için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.

SKRINIAR İSMİ YALANLANMADI

Bu arada Estadio da Luz'da yapılan Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında, kulübün son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, söz konusu stoperin adını açıklaması için Rui Costa'ya meydan okudu.

Manteigas, "Başkan konuşmaya hevesli olduğuna göre stoperin Atletico Madrid'den Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Skriniar mı olduğunu bize söylesin." dedi.

Rui Costa, Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddetti ancak Slovak oyuncu Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını yok saymadı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan 31 yaşındaki Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.