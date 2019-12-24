Benzin ve motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

16 KURUŞ ZAM GELDİ

Açıklamaya göre, benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın tamamı pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 7 LİRAYI AŞTI

Buna göre İstanbul'da 6.86 TL olan benzinin litre fiyatı yapılan zam ile beraber gece yarısından itibaren 7.02 TL'den satılmaya başlandı. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 TL olan benzinin litresi 7.11 TL'ye yükseldi.

MOTORİNE GELEN ZAMMIN 6 KURUŞU POMPAYA YANSIDI

Motorine ise 28 kuruş zam geldiği bildirildi. Gelen 28 kuruşluk zammın 6 kuruşu pompaya yansıyacak. 22 kuruş ise ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Zam sonrası ise İstanbul'da motoronin litre satış fiyatı 6.47 TL'den 6.53 TL'ye yükseldi. Ankara ve İzmir'de de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı 6.60 TL'ye çıktı.