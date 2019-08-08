Berfu Yıldız 5 ayda 5 kilo aldı

Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Evlendiklerinde 3 aylık hamile olan Berfu Yıldız, 4 ay sonra doğum yapacak. Çiftin bir oğlu olacak.

"HİÇ MİDEM BULANMADI"

Anne adayı, “Protein ağırlıklı besleniyorum, arada sırada pizza ve hamburger de yiyorum. Haftanın 4-5 günü kırkar dakika yürüyorum. Hamileliğim gayet iyi geçiyor. Hiç midem bulanmadı. Bir-iki kere başım döndü o kadar.” dedi. Berfu Yıldız, 5 ayda sadece 5 kilo aldı.