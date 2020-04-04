Berhan Şimşek'ten canlı yayın kazası

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün moderatörlüğünü yaptığı "Müzakare" isimli programın dün akşamki konukları Dr. Alihan Oral, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek ve gazeteci Cem Küçük oldu.

BERHAN ŞİMŞEK YAYINDA OLDUĞUNU UNUTTU

Programa video konferans üzerinden bağlanan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek, ekranda göründüğünü unutunca sigara yaktı.

Durumu fark eden reji, Şimşek’in görüntüsünü ekrandan çekti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Canlı yayında olduğunu unuttu, sigara yaktı İZLE