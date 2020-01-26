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Berna Laçin hakkında soruşturma

Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 26.01.2020 - 15:09..
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Berna Laçin hakkında soruşturma

Şimdiye kadar 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlerce kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı Elazığ depremi, ülke gündeminde...

Yardım kampanyaları bir yana sosyal medya hesaplarından depreme yönelik tepki ve eleştiriler şaşırtıcı boyutlara çıktı.

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlara endişe ve korku salanların yanında, destek olunması için toplanan bağışlara eleştiri yöneltenler bile oldu.

İşte o isimlerden biri Berna Laçin'di...

Berna Laçin hakkında soruşturma

"DEPREM VERGİSİNE N'OLDU?"

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın SMS ile yardım çağrısında bulunmasına sosyal medya hesabından "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?" mesajı ile tepki göstermişti.

"HOP GÜNCELLEME..."

Ayrıca Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından  "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor." paylaşımında bulunmuştu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Laçin'e paylaşımları sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından bugün soruşturma açıldı.

Berna Laçin hakkında soruşturma

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