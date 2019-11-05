Berrak Tüzünataç'ı duyan Burcu Esmersoy şoke oldu

1.5 yıl önce yurt dışında nikah masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, 2 ay önce tek celsede boşandı.
BURCU'NUN YERİ BERRAK'LA DOLDU
Suyabatmaz, boşanmadan kısa süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile görüntülendi. Bir etkinliğe katılan Esmersoy, eski eşinin aşk kaçamağını öğrenince şaşkınlığa uğradı.
"İKİSİ DE BEKAR"
Hemen toparlanmaya çalışan Esmersoy, sorulara bir anda cevap vermeye başladı. Tüzünataç ve Suyabatmaz'ın ilişkilerinin onlar evliyken başlamadığını söyleyen Esmersoy, "İki bekar insan. Eğer ilişkileri varsa da beni hiç ilgilendirmez." dedi.
GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN KAÇTILAR
Suyabatmaz, Bomonti'de başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ile kahve içerken görüntülenmişti. Gazetecileri fark edince koşar adımlarla mekanın iç kısmına geçen ikili, kısa süre sonra mekandan ayrı ayrı çıkmışlardı.