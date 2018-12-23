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Besicilerin donduran soğukla mücadelesi

Bitlis ve Muş'ta, kış ağır şartlarda geçerken, hayvan besicileri işlerini yapmak için karın ve soğuğun altında çalışıyor.

AA | 23.12.2018 - 14:48..
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Bitlis ve Muş'ta besiciler, dondurucu soğuğa rağmen kızakla taşıdıkları ot ve samanlarla küçükbaş hayvanlarını besliyor. Bitlis'in Yalnızçamlar köyünde besiciler, sabahın erken saatlerinde köyün karlı yamaçlarındaki ot ve samanları kızak ve sırtlarında zor koşullarda yaklaşık bir kilometre taşıyor.

HAYVANCILIK OLDUKÇA ZOR ŞARTLARDA YAPILIYOR

Hayvan sahipleri, teknelerin bulunduğu alana getirdikleri ot ve samanlar ile küçükbaş hayvan sürülerini karda besliyor. Besici Cengiz Tarhan, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin sert geçtiği Bitlis'te hayvancılığın oldukça zor şartlarda yapıldığını söyledi.

Özellikle kar ve soğuk havada yem taşırken zorlandıklarını anlatan Tarhan, "Köyden yaklaşık bir kilometre uzakta kurduğumuz teknelerde hayvanlarımıza günde iki kez yem veriyoruz. 250 küçükbaş hayvanımız var. Bu hayvanların bakımlarını yapmak kışın daha da güçleşiyor." dedi.

Besicilerin donduran soğukla mücadelesi

EN BÜYÜK YARDIMCILARI ATLI KIZAKLAR

Besici Abidin Çevik ise kışın bazen 500 metre bazen de bir kilometre yol katederek, taşıdıkları yemle hayvanlarını beslediklerini anlattı. Muş'un Varto ilçesindeki dağ köylerinde, yoğun kar yağışının ardından hayvanlarına bakmakta zorlanan besicilerin, en büyük yardımcısı, atlı kızaklar oldu.Besicilerin donduran soğukla mücadelesi

HAYVANLARININ BESLENMESİ İÇİN UĞRAŞ VERİYORLAR

Kartaldere köyünde kar nedeniyle koyun ve ineklerini otlaklara götüremeyen besiciler, yazın ovada biçip biriktirdikleri ot ve samanları atlı kızaklara yükleyerek zorlu yolculuğun ardından hayvanlarına ulaştırıyor. Besici İmam Özbek, kış mevsimi boyunca günde 4 kez atlı kızaklarla hayvanlarına ot çektiklerini söyledi.

Kış aylarında sabahın ilk ışıklarıyla zorlu bir mesaiye başladıklarını anlatan Özbek, "Kızakla taşıdığımız otları karların üzerine bırakıyoruz. Ardından ağılda bulunan koyunları dışarı çıkararak beslenmelerini sağlıyoruz. Doğum yapan koyunlara ve kuzulara ise ayrı bir alanda özenle bakıyoruz. Kış mevsiminde atlı kızaklarla neredeyse tüm işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ağıl içerisinde biriken gübreleri yine atlı kızakla çekip, kış aylarında yakıp ısınmak için tezek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Besicilerin donduran soğukla mücadelesi

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