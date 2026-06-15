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Beşiktaş, Alper Aydın ile vedalaştı

Beşiktaş Hentbol Takımı, Alper Aydın'a emekleri için teşekkür ederken oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.

AA AA
Beşiktaş, Alper Aydın ile vedalaştı
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Beşiktaş Hentbol Takımı, 28 yaşındaki pivot Alper Aydın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu başından itibaren siyah-beyazlı formayı terleten Alper Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki hentbolcuya emekleri için teşekkür ederken, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)