Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek seriyi son maça taşıdı
Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 10 Haziran'da oynanacak maçı kazanan takım finale yükselecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği play-off yarı final serisinin 5. ve son müsabakası, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.
İLK ÇEYREK
Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş, üstün oynadığı ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.
İKİNCİ ÇEYREK
İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, bitime 5 saniye kala bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 42-31 önde girdi.
İkinci yarının başında Beşiktaş, farkı 14'e (33-47) kadar çıkardı. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 4'e çekti: 46-50.
ÜÇÜNCÜ PERİYOT
Siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodu 59-51 üstün tamamladı.
SON PERİYOT
Dördüncü ve son çeyrekte dış atışlardan üst üste 2 isabet bulan Beşiktaş GAİN, 34. dakikada yeniden 14 sayılık fark yakaladı: 53-67. Çok önemli bir geri dönüşe imza atarak 13-0'lık seri elde eden Bahçeşehir Koleji, 37. dakikada farkı 1'e indirdi: 66-67.
Kalan bölüm, büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip, Flynn'in bitime 14 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle skoru 71-72'ye getirdi.
Serbest atışlardan 2'de 1 isabet sağlayan Beşiktaş karşısında Bahçeşehir Koleji, son 3 saniyede serbest atış çizgisinden ve dış atışlardan isabet bulmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 73-71 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.