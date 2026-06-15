Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yendi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında, Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 39-34'lük üstünlüğüyle geçildi.
İkinci devrede etkili oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, mücadeleden 83-60 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.
İKİ GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE ÇIKACAK
İki galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı, yarın yine 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)