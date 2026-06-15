Haberler Basketbol

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA AA
Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yendi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında, Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 39-34'lük üstünlüğüyle geçildi.

İkinci devrede etkili oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, mücadeleden 83-60 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.

İKİ GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE ÇIKACAK

İki galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı, yarın yine 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)