Beşiktaş, final serisindeki iç saha maçlarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda çıkacak
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.
Beşiktaş'ın Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.
FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş–Fenerbahçe (Sinan Erdem)
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş–Fenerbahçe (Sinan Erdem)
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)