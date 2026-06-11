Beşiktaş, final serisindeki iç saha maçlarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda çıkacak

Beşiktaş'ın Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş–Fenerbahçe (Sinan Erdem)

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş–Fenerbahçe (Sinan Erdem)

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)