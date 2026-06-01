Beşiktaş, Iman Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Iman Ndiaye'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Iman Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Iman Ndiaye ile sözleşme imzaladı. Iman Ndiaye'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Genç voleybolcu, kariyerinde UCLA, VfB Suhl LOTTO Thüringen, Volley-Ball Club Chamalieres, Keçiören Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor formaları giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)