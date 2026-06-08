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Beşiktaş, Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna kattı

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, tecrübeli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı renklerine bağladı.

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Beşiktaş, Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna kattı
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Hentbol takımımız, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miguel Espinha Ferreira'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Deneyimli kaleci, kariyerinde Belenenses, Benfica, Huesca, Cesson, Cuenca ve Vardar formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)