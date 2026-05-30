Beşiktaş pota derbisinde Galatasaray'ı devirdi
Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. ve son maçında evinde Galatasaray'ı 71-68 yenerek yarı finale çıktı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde derbi heyecanı yaşandı.
Serinin 3. ve son maçında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan kritik müsabakada kazanan ev sahibi takım siyah-beyazlılar oldu.
Rakibini 71-68'lik skorla yenen Beşiktaş, yarı finale yükselmeyi başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)