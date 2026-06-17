Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor: Kura çekimi canlı yayın bilgileri

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek kura başlıyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle birlikte siyah-beyazlıların Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli olacak.

Peki bu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan ekranlara gelecek? İşte kura çekimine dair tüm detaylar...

Kura Çekimi Nerede Yayınlanacak?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kura çekimi, Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Siyah-beyazlıların Avrupa arenasında ter dökeceği ikinci eleme turu maç takvimi de netleşti. Bu turdaki ilk karşılaşmalar 23 Temmuz'da, rövanş mücadeleleri ise 30 Temmuz tarihinde oynanacak.

Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri

Vojvodina (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan) eşleşmesinin galibi

Viktoria Plzen (Çekya)

Midtjylland (Danimarka)

Qarabağ FK (Azerbaycan) - Vestri (İzlanda) eşleşmesinin galibi

Anderlecht (Belçika)