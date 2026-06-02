Beşiktaş'ın yeni teknik adamı belli oluyor

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürüyor.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yönetim, yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda yeniden Beşiktaş'a dönen sportif direktör Önder Özen'in listesinde ilk sırada yer alan Vincenzo Italiano için yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNDER ÖZEN, ITALIANO'YLA MASAYA OTURDU

Bologna'dan ayrılan 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş ilgisi sonrası kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın, 46 yaşındaki teknik adam Vincenzo Italiano ile el sıkıştığı öne sürüldü.

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

Öte yandan Vincenzo Italiano, son yıllarda İtalya futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösteriliyor.

Hücum odaklı futbol anlayışı, yüksek tempolu oyun sistemi ve takımlarına kazandırdığı kimlikle dikkat çeken 47 yaşındaki çalıştırıcı, kariyer basamaklarını alt liglerden başlayarak Serie A'nın en saygın teknik direktörleri arasına kadar çıkmayı başardı.

Teknik direktörlük kariyerine Arzignano'da başlayan Italiano, ilk büyük çıkışını Trapani ile gerçekleştirdi. Trapani'yi Serie B'ye taşıyan genç teknik adam, ardından Spezia'nın başına geçti.

FIORENTINA VE BOLOGNA'DA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Spezia ile kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atan Italiano, takımı ilk kez Serie A'ya yükseltti. Buradaki başarılı performansı sonrası Fiorentina'nın yolunu tutan İtalyan çalıştırıcı, Floransa ekibini yeniden Avrupa kupalarına taşıdı.

Fiorentina ile iki UEFA Konferans Ligi finali ve bir İtalya Kupası finali oynayan Italiano, her ne kadar kupa kazanamasa da ortaya koyduğu futbol ve istikrarlı performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti.

2024 yılında Bologna'nın başına geçen deneyimli teknik adam, kulübün yıllardır süren kupa hasretine son vererek İtalya Kupası'nı kazandı ve kariyerinin en önemli başarılarından birine ulaştı.

SON DÖNEMDE ÖNE ÇIKMA NEDENİ

Italiano'nun en önemli özelliklerinden biri, çalıştırdığı takımlara belirgin bir oyun kimliği kazandırması.

Spezia'yı Serie A'ya çıkaran, Fiorentina'yı yeniden Avrupa kupalarına taşıyan ve Bologna'yı kupaya ulaştıran deneyimli çalıştırıcı, gittiği her takımda bütçeden bağımsız olarak benzer oyun prensiplerini uygulamayı başardı.

Futbol kamuoyunda sık sık Roberto De Zerbi ve Gian Piero Gasperini gibi modern İtalyan teknik adamlarla kıyaslanan Italiano, savunma ağırlıklı klasik İtalyan anlayışından çok daha cesur ve hücum odaklı bir yaklaşımı temsil ediyor.

KARİYERİNDEKİ ÇARPICI DETAYLAR

- Spezia'yı tarihinde ilk kez Serie A'ya çıkardı.

- Fiorentina ile üst üste iki Avrupa finali oynadı.

- Bologna'nın uzun yıllar süren kupa hasretine son verdi.

- İtalya'nın en hücumcu teknik direktörlerinden biri olarak gösteriliyor.

- Kariyerinin hiçbir döneminde savunma ağırlıklı futbol tercih etmedi.

- Oyuncu geliştirme konusunda övgü alan teknik adamlar arasında yer alıyor.