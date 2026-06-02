Gece ziyaretine açılan müzeler 2026: İşte ziyaret saatleri

Ülkemizde gece müzeciliği, ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kültürel miras alanlarını gece saatlerinde keşfetmek isteyen ziyaretçiler için yeni dönem başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya kadar uzanan 20 müze ve ören yerinin gece ziyaretlerine açıldığını duyurdu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece müzeciliğinde yeni sezona başladık. Kültürel mirasımızı günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdiğimiz uygulamamızı bu yıl da sürdürüyoruz. 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında 20 müze ve ören yerimiz ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından ziyaretçiler, gece gezilebilecek müzelerin ve ören yerlerinin güncel listesini araştırmaya başladı.

İşte, gece açık olan müzeler ve ziyaret saatleri...

GECE AÇIK OLAN MÜZELER LİSTESİ 2026

Nemrut Ören Yeri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Alanya Müzesi

Aspendos Ören Yeri

Patara Ören Yeri

Likya Uygarlıkları Müzesi

Side Ören Yeri

Didim Apollon Tapınağı

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Hierapolis Ören Yeri

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Galata Kulesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Efes Ören Yeri

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Marmaris Müzesi

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Şanlıurfa Müzesi

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

*Ziyaret saatleri değişmekle birlikte 23.00'a kadar sürecektir. Gitmeden önce resmi hesaplardan kontrol sağlanması tavsiye edilir.