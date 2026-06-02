Yeni nesil ilk kez görüyor: Arabalardaki 4. pedal bakın ne işe yarıyormuş

Otomobiller yıllar içinde büyük değişim geçirdi, geçirmeye de devam ediyor.

Direksiyonlardan vites sistemlerine kadar birçok detay modernleşirken, bazı özellikler de tarihe karıştı.

Bunlardan biri de özellikle eski Amerikan otomobillerinde ve bazı ticari araçlarda bulunan dördüncü pedal oldu.

Gaz, fren ve debriyaja ek olarak kullanılan bu pedalın görevi aslında oldukça basitti: Park frenini devreye almak.

İlginç olan ise birçok genç sürücünün bu sistemi hiç görmemiş olması.

Sosyal medyada paylaşılan eski araç videolarının altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcıların dördüncü pedalı "gizli debriyaj", "ekstra fren" hatta "yanlışlıkla eklenmiş pedal" sandı.

Oysa bu pedal, otomotiv tarihinde onlarca yıl boyunca standart ekipman olarak kullanıldı ve özellikle ABD'de üretilen araçların vazgeçilmez parçalarından biri oldu.

Özellikle, eski Ford Motor Company modellerinde, General Motors araçlarında ve bazı Amerikan sedan ve pickup modellerinde ayakla kumanda edilen park freni oldukça yaygındı.