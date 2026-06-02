Son dakika Yerebatan Sarnıcı kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Açılış tarihi...

İstanbul’un önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı, bugün itibarıyla tahliye edilerek resmi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Böylece sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

İstanbul'un en çok turist uğrayan noktalarından Yerebatan Sarnıcı, geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ziyaretçiler, yeniden açılış tarihini öğrenmek adına arama motorlarına yöneldi.

Peki; Yerebatan Sarnıcı ne zaman açılacak? İşte detaylar...

YEREBATAN SARNICI KAPALI MI HAZİRAN 2026

Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran 2026 tarihi saat 10.00 itibarıyla başlatılan fiziki tahliye işlemleriyle eş zamanlı olarak ziyaretçilere kapatıldı.

NE ZAMAN AÇILACAK

Sarnıçta, devir teslim işlemlerinin ardından tahliye ve yeniden yapılandırma çalışmaları başlatıldı.

İBB'nin kendi gişeleri söktüğü Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gişelerini kuracağı zamana kadar kapalı olacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, bölgeye yeni biletleme altyapısını kurmasının ve entegrasyon çalışmalarını tamamlamasının ardından, sarnıcı en kısa sürede tekrar ziyarete açması bekleniyor.