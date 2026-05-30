Beşiktaş’ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş'ın Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlediği bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'ndaki tarihi kapı girişinde bulunan Antre1903'te gerçekleştirildi.

Geleneksel bayramlaşma töreninde İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da yer aldı.

"BU BÜYÜK AİLENİN BİR NEFERİ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Hakan Daltaban, "Bizim çok büyük, geniş ve kutsal bir ailemiz var. Dünyanın her yerinde ortak duyguları yaşadığımız, aynı anda üzüldüğümüz, aynı anda sevindiğimiz, aynı anda öfkelendiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz bir duyguyu temsil eden ruhun şemsiyesi altında çok büyük bir ailemiz var. İlk sene de kutlandığını farz edersek 123 yıllık bir camiada sanıyorum bu 124. Kurban Bayramı. Çok mutluyuz, Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur, ondan dolayı da çok mutluyuz. Bu güzel kutsal bayramlaşma töreni için ayaklarınıza sağlık. Allah bize nicelerini nasip eder inşallah. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüksek, o yüce ruhun temsili altında birlik ve beraberlik içinde olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, mirasın evlatlarıyız. Allah, inşallah bize aynı mirası, evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum" diye konuştu.

İkinci Başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Beşiktaşlı üyeler ve taraftarlarla bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.