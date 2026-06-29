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Beşiktaş'ta Brynton Lemar ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Brynton Lemar ile yollar ayrıldı.

AA AA
Beşiktaş'ta Brynton Lemar ile yollar ayrıldı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Dusan Alimpijevic yönetiminde gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek olan siyah-beyazlı takımda bir ayrılık gerçekleşti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Brynton Lemar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

KARŞILIKLI ANLAŞILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)