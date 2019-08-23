taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7743
Euro
6.3929
Altın
1494.55
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.212

Beşiktaş'ta denizde boğulan gencin cesedi bulundu

Beşiktaş iskelesinde arkadaşıyla denize girdikten sonra kaybolan Bayram Demir'in cesedine, 4 saat sonra ulaşıldı.

İHA | 23.08.2019 - 08:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay saat 02.00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ikisi erkek biri kadın üç kişi iskelede oturduğu sırada alkol alarak, sohbet etti. Bir süre sonra erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs yüzmek için denize girdi.

VATANDAŞLAR DEMİR'İ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Her iki arkadaş bir süre yüzdükten sonra ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşı Bayram Demir’in kaybolduğunu belirterek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, şahsın ‘şaka yaptığını’ zannederek pek ciddiye almadı. Ancak kıyıya gelen şahıs kıyıya gelerek arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevrede oturan birçok vatandaş, denize atlayarak Demir’i kurtarmaya çalıştı.

Kaybolan Bayram Demir’in yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş'ta denizde boğulan gencin cesedi bulundu

4 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Denizden çıkarılan ismi henüz öğrenilemeyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Demir’in kurtarılması için Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saat sonra Deniz Polisi, Demir’in cesedini kıyıya yakın bir yerde buldu. Daha sonra olay yerine çağrılan dalgıçların yardımıyla boğularak hayatını kaybeden Bayram Demir’in cansız bedeni, çıkartıldı. Demir’in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta denizde boğulan gencin cesedi bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arkadaşı fenalık geçirip yere yığıldı Öte yandan Bayram Demir’in arkadaşlarından olduğu öğrenilen bir kişi, olay yerine geldi.

Demir’in cansız bedenini suyun altında görünce fenalık geçirerek yere yığıldı. Bunun üzerine polis ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, fenalık geçiren şahsa yardımcı olarak banka oturttu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

91
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

144
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

33
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

92
Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

25
Adana'da yunus polisi kaza yaptı

Adana'da yunus polisi kaza yaptı

17
Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir